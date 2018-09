Arriva da Superquark per presentare il suo ultimo libro: appuntamento con Lorenzo Pinna

Dopo aver realizzato un servizio sulla robotica dell'ospedale forlivese, andato in onda nella trasmissione Superquark, a luglio scorso, Lorenzo Pinna torna a Forlì, invitato dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in occasione degli "Incontri a palazzo del Monte", per presentare il libro "Intelligenza artificiale .Nel futuro c’è ancora posto per noi? " (Edizioni Cento Autori). Lorenzo Pinna, autore da oltre trent'anni delle trasmissione Quark e Superquark, è un giornalista, scrittore e divulgatore scientifico.



Il libro accompagna per mano alla scoperta dei progetti più avanzati sul fronte della ricerca e dei problemi più scottanti per il nostro futuro: l’automazione tecnologica aumenterà la disoccupazione? I robot prenderanno il nostro posto? È possibile una “superintelligenza” maligna che ci riduca schiavi? Introdurrà la presentazione dell'autore Tiziana Rambelli.