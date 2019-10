Arriva il cineforum con "L'ordine delle cose"

Sala San Luigi e Lista della Pallacorda invitano tutti al primo appuntamento con il Cineforum.

Il film scelto per la serata è L'ordine delle cose, che narra la storia di Corrado, un funzionario del Ministero italiano specializzato in missioni internazionali contro l’immigrazione irregolare. Corrado, insieme a colleghi italiani e francesi, si muove tra stanze del potere, porti e centri di detenzione per migranti. La sua tensione è alta, ma lo diventa ancor di più quando infrange una delle principali regole di autodifesa di chi lavora al contrasto dell’immigrazione, mai conoscere nessun migrante, considerarli solo numeri. Corrado, invece, incontra Swada, una donna somala che sta cercando di scappare dalla detenzione libica e di attraversare il mare per raggiungere il marito in Europa. Come tenere insieme la legge di Stato e l’istinto umano di aiutare qualcuno in difficoltà?

Una pellicola che pone pubblico difronte ad un interrogativo universale: tentare di cambiare gli squilibri inaccettabili della società o salvaguardare egoisticamente i propri privilegi?

L'appuntamento è per il 4 novembre alle ore 20.45 presso la Sala San Luigi, per la proiezione del film ed un dibattito in cui esporre le proprie riflessioni derivanti dal film.

Biglietto unico: € 4,00 con la possibilità di prendere birre e snacks ad offerta libera