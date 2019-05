Arte e natura al giardino botanico di Valbonella

In questa giornata scopriremo che la natura non solo può ispirare l’arte ma ne può diventare anche Strumento. Con colori e pennelli naturali ci divertiremo a rappresentarla…e daremo “via libera” alla nostra fantasia!

Rametti, sassi, aghi di pino e piume non vi saranno mai sembrati così utili e interessanti!

Il laboratorio è aperto a grandi e piccini e alla fine ognuno potrà portare a casa la propria creazione!



Prenotazione preferibile, ma non obbligatoria ai seguenti recapiti:

Idro Ecomuseo di Ridracoli, Tel 0543 917912

Centro Visita del Parco di Santa Sofia, Tel 0543 970249