"Arte in vetrina": in azione la pittrice russa Elizaveta Timofeeva

Mercoledì 24 luglio dalle ore 21 presso Manoni 2.0 in corso Garibaldi la pittrice russa Elizaveta Timofeeva ripropone l'evento "Arte in Vetrina", che dà di nuovo l'occasione ai passanti di osservare dal vivo la genesi di un'opera d'arte.

L'artista, che rimane in Italia per alcuni mesi, si è formata all'accademia di belle arti di San Pietroburgo e si dedica da oltre un decennio all'insegnamento di pittura a persone di ogni età, dai bambini agli anziani; in occasione di "Arte in vetrina" è quindi possibile segnalare l'interesse a partecipare a corsi di pittura che Elizaveta Timofeeva è disponibile a tenere in questo suo periodo italiano, mettendo a disposizione del pubblico forlivese la sua esperienza e la sua arte.

Partecipazione gratuita.