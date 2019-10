I grandi maestri in mostra a "Contemporanea": i capolavori di Andy Warhol, De Chirico e Guttuso

La 23^ edizione di Contemporanea, la più grande mostra-mercato d’Arte Moderna e Contemporanea della Romagna, torna a Forlì dove è nata e maturata per ben 20 anni, e lo fa da venerdì 1 a domenica 3 novembre alla Fiera di Forlì.



Per tre giorni, appassionati, collezionisti e artisti, possono ammirare e acquistare opere dei più grandi Maestri italiani e internazionali del Novecento e del nuovo secolo. Si può investire sui talenti emergenti e immergersi in una grande mostra collettiva tra i quadri di Andy Warhol, Arnaldo Pomodoro, Aligi Sassu, Giorgio De Chirico, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Tano Festa, Lucio Fontana, Mimmo Rotella, Mario Schifano solo per citarne alcuni.

La mostra-mercato si accinge ad accogliere visitatori, esperti di settore, collezionisti, galleristi ed artisti con servizi puntuali e all’altezza di ogni necessità. Nei suoi 5.000 metri quadrati di spazi espositivi, la Fiera ospiterà 33 Gallerie d’Arte tra le più importanti di tutta Italia, molte delle quali presenti per la prima volta a Contemporanea.

Una vetrina sia per le firme di prestigio, per autori ormai storicizzati e di assoluta e crescente rilevanza nel mercato dell’arte nazionale e internazionale, sia per gli artisti emergenti cui è riservata la sezione “C.A.T.S. - Contemporary Art Talent Show”. Un progetto che vuole educare un pubblico giovane all’arte e all’acquisto, offrendo al contempo uno sguardo più ampio sulla realtà contemporanea, sulle nuove tendenze e sui “laboratori creativi”.

Una manifestazione ormai parte integrante del tessuto culturale ed economico della città di Forlì. Ed è proprio questa la motivazione, forte, alla base della scelta di renderla nuovamente un punto fermo del calendario fieristico cittadino. Forlì e il suo territorio, per la densità imprenditoriale che li caratterizzano (97 imprese attive ogni 1.000 abitanti, dato superiore a quello della media dell’intera regione Emilia-Romagna) e per la ricchezza di eventi di altissimo spessore culturale e artistico che si susseguono durante tutto l’anno, è una realtà non solo ricettiva, ma ambita dal mondo del collezionismo. Storia, fermento, interesse, capacità d’investimento: sono questi gli ingredienti che rendono inscindibile il legame tra Forlì e Contemporanea.

Un evento culturale di altissimo spessore per la città di Forlì e l’intero territorio romagnolo.

Orari: venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 19.30

Ingresso: biglietto intero 8 euro; biglietto ridotto generico 5 euro; ridotto speciale 1 euro scaricabile da www.fieracontemporanea.it.