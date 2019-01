Arte sacra nella chiesina del Miracolo

Per onorare la Festa della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì, anche quest’anno l’associazione Forlì- Faenza ha allestito una mostra (XXII edizione) nella Chiesina del Miracolo in via Leone Cobelli, nella quale saranno esposte le opere del pittore/scultore Giuliano Giuliani, con dipinti particolarmente significativi sia opere in cartapesta di Giorgio Bedei. La mostra viene inaugurata alle ore 11,30 del 26 gennaio.

L’inaugurazione della rassegna si terrà alle 11,30 nella Chiesina del Miracolo con l’intervento di mons. Livio Corazza Vescovo della Diocesi di Forlì-Bertinoro, e il Sindaco del Comune di Forlì Davide Drei.

Il 9 febbraio è programmata visita guidata nella Chiesa del Suffragio- in c.so della Repubblica ore 16,30 (ritrovo davanti alla Chiesa).

Il 10 febbraio alle 18,30 nella Chiesina del Miracolo si potrà partecipare alla Santa messa devozionale di chiusura della manifestazione artistica.

La Mostra resterà aperta dal 26 gennaio al 10 febbraio col seguente orario: ogni sabato e domenica 10,30/12,00 e 16,00/18,30 ; lunedì 4 febbraio 10,30/12,00 e 16,00/18,30.