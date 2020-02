Arte e tessuti: i "Profili cuciti di santità" di Lucia Bubilda Nanni

Alla Fondazione Dino Zoli di Forlì si stringe ulteriormente il legame tra arte e tessuto con la mostra personale di Lucia Bubilda Nanni, "Profili cuciti di santità", realizzata in partnership con la Dino Zoli Textile, che viene ospitata dal 22 febbraio al 19 aprile.

Inserita nel programma "Who's Next", ideato nel 2018 per sostenere e promuovere la creatività emergente, l'esposizione sarà inaugurata sabato 22 febbraio 2020, alle ore 18.00. Oltre all'artista, saranno presenti Nadia Stefanel (direttrice della Fondazione Dino Zoli e curatrice), Monica Zoli (socia della Dino Zoli Textile) e Dino Zoli (patron del Gruppo Dino Zoli).

Ravennate classe 1976, Lucia Bubilda Nanni "disegna" con la macchina da cucire, attraverso un gesto controllato che le consente di trasferire all'ago ciò che vedono gli occhi, rendendo razionali le emozioni.

La mostra presenta una ventina di opere di grandi dimensioni dedicate alle vite di Maria Egiziaca, Teresa d'Avila e Rosa da Lima. Per il primo lavoro dell'artista incentrato sul corpo umano è stato ideato un percorso immersivo, all'interno del quale prenderanno vita storie del presente e del passato. Il visitatore si troverà faccia a faccia con grandi tele verticali e garze sospese, tutte fruibili da diversi lati. Se il fronte è caratterizzato da linee di filo cucito che tracimano dalla figura, il retro - anch'esso interessante - nasconde un groviglio inestricabile di segni e colori. Un allestimento non tradizionale che si concluderà con i lavori dedicati a Teresa d'Avila, in un gioco di luci e di ombre.

La personale è visitabile fino al 19 aprile 2020, da martedì a giovedì ore 9.30-12.30, da venerdì a domenica ore 9.30-12.30 e 16.30-19.30, chiuso lunedì e festivi. Ingresso libero.