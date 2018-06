Arteam Cup 2018: mostra dei finalisti e premiazione del vincitore assoluto

Sabato 16 giugno, alle ore 18.00, presso la Fondazione Dino Zoli di Forlì, sarà proclamato il vincitore assoluto di Arteam Cup 2018, concorso artistico riservato ai soci dell’Associazione Culturale Arteam di Albissola Marina.

Tra i 65 artisti finalisti (16 Under 30 e 49 Over 30), le cui opere sono esposte dal mese di maggio alla Fondazione Dino Zoli nell’ambito della mostra curata da Livia Savorelli e Matteo Galbiati, saranno inoltre individuati i vincitori di premi speciali, residenze e premi tecnici.

Il vincitore di Arteam Cup 2018 otterrà la copertina di Espoarte Digital #102,5 ed una mostra personale nello Spazio Arte di CUBO Centro Unipol Bologna.

Tra i premi speciali si segnalano: Arteam Cup Satellite / Focus Reggio Emilia con cinque mostre personali assegnate da gallerie e associazioni di Reggio Emilia aderenti al circuito “In Contemporanea” (Galleria de’ Bonis, Bonioni Arte, Galleria 8,75 Artecontemporanea, 1.1_ZENONEcontemporanea, Vicolo Folletto Art Factories), Premio speciale Guidi & Schoen (Genova), Premio speciale progetto curatoriale under 30 @Punto sull’Arte (Varese). Premi speciali Arteam Cup Satellite: Premio acquisto e special project sug@R(T)_house – Figli di Pinin Pero S.p.A., Premio acquisto Fondazione Dino Zoli, Premio speciale Vergani. Residenze: Premio speciale residenza Dino Zoli Group (Forlì), Premio speciale residenza “Sugar in Art” – Figli di Pinin Pero S.p.A. (Nizza Monferrato), Premio residenza d’artista Cascina Granbego, Premio speciale residenza Festival for the Earth (Festival per la Terra). Premi tecnici: Premio Espoarte, Premio Berné (Legnano, Milano), Premio Vanillaedizioni.

La commissione giudicatrice è composta da Matteo Bergamini (giornalista e critico d’arte, Direttore Responsabile Exibart), Gigliola Foschi (storica e critica della fotografia, membro del comitato di MIA Photo Fair), Matteo Galbiati (critico d’arte e docente, Direttore web Espoarte e membro interno di Arteam), Roberto Ratti (fondatore Traffic Gallery, Bergamo), Marta Santacatterina (giornalista pubblicista e dottore di ricerca in Storia dell’arte) e Livia Savorelli (Direttore Editoriale Espoarte).