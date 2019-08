Artigiani, boscaioli e prodotti tipici "Dal Bosco al Desco"

Domenica 18 agosto si tiene in Campigna una giornata dedicata alla foresta, durante la quale vengono presentati, attraverso dimostrazioni pratiche, i metodi antichi e moderni di esbosco in foresta. Artigiani e boscaioli si radunano per Dal Bosco al Desco, una manifestazione che mostra le varie lavorazioni del legno e rievoca alcune antiche attività artigiane che si collegavano alla vita di questi piccoli borghi montani.

Ma la manifestazione è anche cultura, gastronomia (“i piaceri del desco”), prodotti tipici, artigianato e musica.

Per le vie di Campigna sono presenti stand con esposizione di manufatti artigianali in legno, prodotti tipici della gastronomia della Vallata Tosco-Romagnola.

Il tutto accompagnato da momenti di animazione e musica con il Corpo bandistico Roveroni nell'incantevole scenario della Foresta di Campigna.