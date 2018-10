Artisti emergenti in gara per la finale di Forlì Music First

In occasione della Settimana della Cultura, EnERgie Diffuse, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, si svolge dal 10 al 12 ottobre c’è “Forlì Music First.La musica per prima”, il concorso per giovani musicisti emergenti.

Il concorso musicale è rivolto a cantautori, musicisti solisti e gruppi emergenti di età compresa tra i 16 e i 35 anni provenienti dalla Regione Emilia Romagna. Al primo ed al secondo classificato del concorso verrà erogato un premio dal Comune di Forlì- Servizio Cultura, Musei, Turismo e Politiche Giovanili rispettivamente del valore di € 900,00 ed € 600,00.

I sei finalisti si esibiranno alla Fabbrica delle Candele, sempre dal vivo, il 12 ottobre dalle 21.00, davanti alla giuria che decreterà due vincitori (1° e 2° classificato).