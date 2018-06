Artusi Jazz 2018: dieci anni per il Festival tra incontri e concerti

Si tiene dal 26 al 30 giugno la decina edizione di "Artusi Jazz", il Festival dedicato ai migliori musicisti e a tutti gli appassionati della musica di improvvisazione, organizzato dall'associazione "Dai de jazz" nei comuni di Forlimpopoli e Bertinoro.

Come ogni anno, il programma prevede esibizioni e incontri con alcuni tra i principali protagonisti della scena jazz nazionale e non solo. La rassegna si tiene come d'abitudine nel corso della settimana in cui il centro storico di Forlimpopoli è invaso di stand gastronomici e proposte ciulinarie per la tradizionale Festa Artusiana.

Oltre alla organizzazione ed al coordinamento del festival ARTUSIjazz, l’associazione ha come finalità ulteriore la promozione e la diffusione di attività musicali mediante la produzione e allestimento di concerti, spettacoli,manifestazioni artistiche varie compreso l’attivazione di corsi di educazione ed insegnamento musicale.

Il programma di Artusi Jazz 2018

Il Festival aprirà martedì 26 giugno alle ore 19.00 nella Corte di Casa Artusi, con Enrico Merlin che presenterà il nuovo libro su Miles Davis.

Alle ore 22.00 nella Corte di Casa Artusi spazio a BILLY HART – JORGE ROSSY QUINTET, con B.HART (batteria – J.ROSSY (vibrafono) – A.SANZ (piano) – M.KAMAGUCHI (contrabbasso) – X.VERCHER (sassofono)

Passando a mercoledì 27 giugno, appuntamento alle ore 22.00 presso il Cortile di Berta e Rita – Via Saffi con i ROOTS MAGIC

A.POPOLLA (clarinetto-basso clarinetto) – E.DE FABRITIIS (sax alto e baritono) – G.TEDESCHI (contrabbasso) – F.SPERA (batteria)

Quindi, giovedì 28 giugno dalle ore 21.30 in Piazza Pompilio largo ai LATIN FIVE, ossia G.PASINI (sax) – B.CESSELLI (tastiere) – A.NEGRONI (chitarra) – A.TAVOLAZZI (basso) – M.MANZI (batteria).

Venerdì 29 giugno alle ore 21.30 nei locali del Teatro Verdi AARON PARKS & LITTLE BIG

A.PARKS (piano) – G.TUOHEY (chitarra) – DJ GINYARD (basso) – T.CRANE (batteria)

Alle ore 23.45 invece, si prosegue al Museo T.Aldini SIMONE ZANCHINI “SOLO" di fisarmonica.

Sabato 30 giugno infine dalle ore 20.40 nella Corte di Casa Artusi arriveranno THE INDIANS

M.BENNY PRETOLANI (sax) – L.BONUCCI (piano) – E.SARAGONI (batteria)

Alle 22.20 sempre nella Corte di Casa Artusi DANILO REA & ENRICO RAVA

D.REA (piano) – E.RAVA (tromba-flicorno)

I prezzi della biglietteria sono i seguenti:

26 giugno INTERI € 20,00 RIDOTTI € 17,00

27 giugno INTERI € 10,00 RIDOTTI € 8,00

28 giugno INGRESSO LIBERO

29 giugno (Teatro Verdi) INTERI € 15,00 RIDOTTI € 13,00

29 giugno (Museo T.Aldini) INTERI € 7,00 RIDOTTI € 5,00

30 giugno INTERI € 25,00 RIDOTTI € 20,00



JAZZ PASS

Ingresso libero a tutti i concerti dell’ARTUSIjazz

INTERI € 50,00 – RIDOTTI € 40,00