ArtusiJazz fa tappa al Teatro Verdi di Forlimpopoli

Martedì il teatro Verdi di Forlimpopoli ospiterà il secondo concerto firmato ArtusiJazz. L'appuntamento nel cuore della cittadina artusiana è alle 21.30 quando a salire sul palco accanto a Francesco Berzatti sarà un trio d'eccezione composto da Giovanni Falzone alla tromba, Danilo Gallo al basso e Zeno De Rossi alla batteria, ovvero "I Tinissima quartet". Sarà uno spettacolo travolgente e pieno di energia durante il quale la formazione ripercorrerà i 10 anni della loro carriera artistica attraverso tutti i loro progetti: da "Suite for Tina Modotti" a "Malcom X", da "Monk'N'Roll" a "This Machine Kills Fascists". Il biglietto intero costa 15 euro, 12 il ridotto. Per ricevere maggiori informazioni, contattare il 340 5395208 oppure visitare il sito www.artusijazzfestival.com