ArtusiJazz, fa tappa il tour europeo di Dayna Stephens

Fa tappa al Naima Club di Forlì il tour europeo di “Dayna Stephens 4et”. A dare il nome a questa formazione è uno dei più stimati sassofonisti della nuova generazione che, venerdì alle 21.45 sarà sul palco del locale di via Somalia 2 accanto a Aaron Parks (piano), Joe Sanders (contrabbasso) e Greg Hutchinson (batteria). Un imperdibile appuntamento organizzato dall’associazione culturale “Dai de jazz” che rientra nella rassegna “ArtusiJazz club”. Sassofonista ma anche compositore, Dayna ha anche dimostrato di essere un maestro nella composizione e nell'arrangiamento e si è appena piazzato secondo nel sondaggio dei critici Downbeat quale rising star del sax tenore. Merito di un bellissimo suono “middleweight” che riecheggia tanto i musicisti pre-bop quanto Hank Mobley, e di uno stile compositivo cerebrale e stimolante che tuttavia non è mai inutilmente complesso o freddo. Queste caratteristiche ne hanno fatto, giustamente, un musicista molto richiesto nel panorama contemporaneo.

Nella sua carriera a fianco della attività come band leader ha registrato e condiviso il palco con artisti del calibro di Kenny Barron, Al Foster, Idris Mohammed, Terence Blanchard, Geoffrey Keezer, Albert “Tootie” Heath, Matt Wilson, Oliver Lake, Carlos Santana, Stefon Harris, Stevie Wonder, Dr. Lonnie Smith, Peter Apfelbaum, Tom Harrell, Gretchen Parlato, Josh Roseman, Ray Drummond, Winard Harper, Bobby Short e molti altri. Questo gruppo, che ha appena formato e con cui è in tour dal 5 febbraio, abbraccia spontaneamente le trame acustiche ma anche quelle elettroniche. Mentre la maggior parte delle composizioni sono state scritte da Stephens, nel repertorio ci sono anche un paio di gemme di Parks. Le loro canzoni spesso superano la comune definizione di genere e trasmettono all'ascoltatore un'esperienza unica di bellezza e intensità. Il biglietto intero costa 20euro, 17 il ridotto. Per informazioni, 340 5395208 oppure www.artusijazzfestival.com.