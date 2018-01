ArtusiJazz Festival: sul palco dell'ex Seminario il "Vignato4Tet"

Il cartellone invernale ArtusiJazz Festival, al giro di boa di metà programmazione, propone una giornata scandita da tre appuntamenti imperdibili. Giovedì, infatti, si parte alle 13 alla “Osteria dlà Benilde”, in via Vendemini 23 a Bertinoro, per un pranzo a base di tagliatelle e Miles Davis. A curare l’incontro, sarà Enrico Merlin che catturerà l’interesse dei presenti con aneddoti, storie e ricordi personali del geniale compositore e trombettista statunitense. Considerato il numero limitato dei posti, la prenotazione è obbligatoria. Alle 21.30, ci si sposterà al Teatro ex Seminario – sempre a Bertinoro - quando a salire sul palco sarà il “Vignato4Tet” ovvero Filippo Vignato al trombone, Giovanni Guidi al pianoforte, Mattia Magatelli al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria.

Dopo l'esordio da leader alla testa di un trio elettrico, Filippo Vignato si sposta nella dimensione acustica e riunisce nel suo nuovo quartetto alcuni tra i musicisti più sensibili e creativi della nuova generazione. Il risultato è una musica luminosa, che prende vita dall’apparente contrasto tra una scrittura profondamente lirica e una naturale tensione verso l’improvvisazione astratta, dove convivono melodie di ampio respiro e vorticosi climax che riportano alle avanguardie europee del secolo scorso. Attraverso l’eloquenza concessa da musicisti dalle forti capacità interpretative e sempre attenti a mantenere costante il livello di dialogo e ascolto reciproco, il quartetto cerca una dimensione narrativa allo stesso tempo tesa e distesa, fatta di silenzi e densità che si compenetrano e reinventano di continuo. La serata si concluderà con una imperdibile jam session in programma alle 23.30 all’Enoteca Bistrot Colonna. L’ingresso al concerto serale costa 15 euro per i biglietti interi, 12 i ridotti. Per prenotare o ricevere maggiori informazioni, contattare il 340 5395208.