ArtusiJazz: mercoledì salgono in cattedra Gianluca Petrella e Marco Bardoscia

Non un semplice concerto ma un viaggio musicale, “Bertinoro - Saturno : andata e ritorno”. È in programma mercole alle 21.30 alla cantina Campodelsole in via Cellaimo 850 a Bertinoro quando a salire sul palco – in occasione del terzo appuntamento del cartellone invernale ArtusiJazz festival - saranno Gianluca Petrella e Marco Bardoscia. Il duo composto è stato uno dei momenti più vivi e convincenti dell’ultimo festival Time in Jazz in Sardegna. Paolo Fresu, direttore della kermesse musicale sarda, ha letteralmente inventato questo duo chiedendo ai due artisti di trovarsi “al buio” nel più vero e libero senso di libertà che solo l’arte jazzistica può riuscire a vivere e a far vivere. Così è stato e questo binomio di artisti è riuscito a regalare un’ora di musica magistrale totalmente improvvisata benché basata su strutture armoniche facilmente condivisibili da ogni tipologia di pubblico. Con l’aiuto di alcune semplici basi elettroniche, Petrella e Bardoscia hanno volato alto nei cieli dell'invenzione proponendo un set fatto di interplay di alto livello qualitativo e che ha nuovamente mostrato la grandezza dell’ormai universalmente riconosciuta intelligenza musicale di Gianluca Petrella e la straordinaria coerenza creativa di un Marco Bardoscia, sempre ormai a suo agio anche nelle più disparate forme progettuali. Al termine dello spettacolo, sarà possibile appagare anche le papille gustative grazie alla degustazione di vini proposti dalla Cantina. Il costo del biglietto intero è di 15 euro, 12 il ridotto. Per ricevere maggiori informazioni, contattare il 340 5395208.