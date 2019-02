"Asimmetrica": tre serate dedicate ai cortometraggi, con quiz finale

Dopo aver presentato il visual della sedicesima edizione prevista per ottobre 2019, l’Associazione Sedicicorto lancia la prima delle tante rassegne collaterali che accompagneranno il pubblico forlivese verso le dieci giornate del prossimo Sedicicorto International Film Festival (dal 4 al 13 ottobre 2019).

Si tratta di Asimmetrica, 3 serate di proiezioni che si svolgeranno, da venerdì 8 febbraio, a cadenza settimanale fino al 22 febbraio, presso la nuova sede all’Ex ATR (ingresso da Via Ugo Bassi, n. 16 – Forlì). Sedicicorto proporrà un’accurata selezione di cortometraggi, offrendo al pubblico la visione di film sproporzionati, disargominici e squilibrati: opere dalle tematiche forti, caratterizzati da una visione cinematografica sperimentale e tendente all’innovazione.

Alla fine di ogni proiezione, della durata di 40 minuti ciascuna, il pubblico verrà invitato a partecipare ad un semplice quiz, basato sui cortometraggi visionati. In un’ottica di condivisione che mira a sottolineare come spesso si verifichi una mancanza di corrispondenza tra le parti, organizzatori e spettatori potranno divertirsi rispondendo alle asimmetriche domande sulla squilibrata selezione proposta. Al vincitore andrà un gadget Sedicicorto.

Sedicicorto, come continua assiduamente a fare sin dalla sua costituzione dal 2004, pone al centro delle sue rassegne la sperimentazione, l’innovazione, la commistione tra generi cinematografici, mantenendo sempre accesa l’attenzione sul pubblico, uno dei principali artefici della sempre costante ricerca di qualità nella selezione, ritenendo quello forlivese un pubblico esigente che merita di essere ascoltato. Anche in tal senso si configura la volontà di creare uno spazio di dibattito post-proiezione, un momento in cui organizzatori e spettatori potranno presentare, in modo costruttivo e partecipato, i propri giudizi sui cortometraggi proposti.

Tutte proiezioni sono ad ingresso gratuito e a tutti i partecipanti verrà offerta una pins con il nuovo visual della 16° edizione di Sedicicorto, realizzato dal noto illustratore Antonello Silverini. Ulteriori informazioni e dettagli sulla rassegna potranno essere reperite sulla pagina Facebook di Sedicicorto e sul sito www.sedicicorto.it.