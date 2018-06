Aspettando i Buskers: laboratorio di minigiocoleria al giardino botanico

Alle ore 11:00 del giorno 12 agosto presso il giardino botanico di Valbonella partirà il laboratorio dedicato alla creazione, con materiali riciclati, di alcuni strumenti per giocolieri, il pomeriggio sarà dedicato a capire come usarli .



"Così da non farci trovare impreparati quando gli artisti di strada arriveranno a Corniolo", promettono gli organizzatori per tutti i partecipanti.



Per info

Idro Ecomuseo di Ridracoli, Tel 0543 917912 ladigadiridacoli@atlantide.net

Centro Visita di Santa Sofia, Tel 0543 970249 cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it