Aspettando il Festival di Castrocaro un nuovo "Incontro al tramonto": l'ospite sarà Matteo Renzi

Si terrà giovedì 25 luglio, nell’ambito degli "Incontri al Tramonto", il quarto appuntamento con “Aspettando il Festival di Castrocaro”. Sarà Matteo Renzi il protagonista di questa serata, dalle ore 20.45 all’interno del Padiglione delle Feste di Castrocaro con ingresso gratuito. L'ex premier si racconterà allo scrittore Giovanni Terzi; un'intervista confidenziale in cui emergerà non solo la figura del politico, ma soprattutto quella dell'uomo.

Gli “Incontri al Tramonto”, in programma fino al 29 agosto, vedranno ospiti personaggi del mondo della televisione, del giornalismo, della politica e dello sport che per l’occasione si racconteranno a tutto tondo e saranno pronti a svelare alcuni retroscena legati alle proprie carriere.

Martedì 3 settembre invece sarà trasmessa in diretta su Rai2, in contemporanea su Radio2, la finale della 62esima Edizione del Festival di Castrocaro (organizzata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole) condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino con Simona Ventura che presiederà la giuria.