"Aspettando il Natale" al Parco Incontro con tombola, canti e vin brulè

"Aspettando il Natale" al Parco Incontro di via Ribolle. Il Comitato Volontari invita tutti i Cittadini alle iniziative programmate al Pattinodromo Coperto. Ci sarà la tombola, l'inaugurazione del presepe, canti del Coro Parrocchia S.PIO X ed un sano bicchiere di vin brulè per aspettare la grande Festa della cristianità, che vuole aggregare tutti aldilà delle credenze religiose per rinsaldare amicizie per un gesto di solidarietà e accoglienza.