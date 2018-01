Domenica pomeriggio alle 17, presso il teatro parrocchiale alla S.Maria del Voto ai Romiti (in via Firenze 75) si terrà un’asta di beneficenza di mobili, gioielli e oggetti provenienti dall’eredità di Antonietta Guberti in Sansovini. Il ricavato sarà destinato al nuovo centro parrocchiale.