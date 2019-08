Atmosfere nobili e stile leggero nelle sonate del Duo Sarti

Ancora un appuntamento in collina per I luoghi dello Spirito e del Tempo: dopo Brisighella viene Tredozio e dalla pieve si passa al palazzo, con un doveroso cambio di stile dal sacro al profano. Il concerto di sabato 31 sarà interamente dedicato all'opera per violino e tastiera del faentino Giuseppe Sarti (1728-1802), musicista di fama europea al quale sono debitori famosi compositori come Mozart, che ne cita un'aria nel Don Giovanni. Protagonista della serata è il Duo Sarti.

Le sonate, presentate dal duo che riprende il suo nome e composto da Roberto Noferini al violino e Chiara Cattani al cembalo, sono una piccola parte della grande produzione di Sarti, che ebbe una carriera dedicata soprattutto all'opera: composte probabilmente per i salotti nobiliari e altoborghesi, uniscono uno stile leggero e galante a momenti di drammaticità di derivazione teatrale.

Il concerto inizia alle 21 ed è come sempre ad ingresso libero. Alla fine del concerto chi desidera potrà gustare i vini prodotti nella tenuta toscana della padrona di casa con un piccolo contributo.

Appuntamento successivo giovedì 5 settembre, stavolta col violoncello, al Santuario della Madonna del Bosco di Alfonsine.