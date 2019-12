Attilio Zammarchi presenta il romanzo "Vero o falso?"

Ultimo appuntamento del 2019, mercoledì 18 dicembre alle 17 al Monte di Pietà di Forlì, con la rassegna "Incontri a Palazzo" dedicata dalla Fondazione forlivese agli autori ed editori del territorio.

Protagonista dell'incontro è Attilio Zammarchi che ha preso spunto dalla sua lunga esperienza di antiquario, gallerista e organizzatore di mostre d'arte per dare forma al docu-romanzo "Vero o falso?" sui retroscena delle grandi aste internazionali e del mercato dell'arte in generale, tra opere d'arte vere, false, attribuite, copiate e totalmente inventate.

Pezzi, l'eroe del romanzo, è proprietario di una galleria d'arte, ha una parlantina notevole, un cervello scattante ed una grande esperienza di tutto ciò che riguarda quadri e pittori. Per questo viene scelto per un compito molto particolare, apparentemente semplice, ma piuttosto misterioso. Il suo committente lo spedisce a New York per aggiudicarsi all'asta un'opera di altissimo valore. Questo compito sarà soltanto il primo di una serie di eventi concatenati che lo porteranno a contatto con i personaggi più sorprendenti, attraverso una trama fittissima che s'intreccia con l'affascinante mondo del collezionismo di alto livello. Un mondo dove circolano cifre astronomiche, dove si respira un'aria riservata a pochi, tra club esclusivi e trattamenti di extra-lusso, per finire dietro le quinte di un mercato esclusivo ed elitario.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti in sala, con accesso dall'ingresso su corso Garibaldi, 45.