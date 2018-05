Attività e laboratori in piazza a Meldola "Sognando domani"

Torna domenica in piazza a Meldola la manifestazione per grandi e piccini dal titolo "Sognando domani", iniziativa che come d'abitudine si propone di mettere alla prova i bambini in tanti mestieri, organizzati per l'occasione dalle 10 alle 19 per tutte le età scolari, dalla prima elementare alla maturità. Lo scorso anno, il grande successo dell'evento portò oltre mille giovani a testare le proprie abilità e l'obiettivo dell'organizzazione è quello di bissare il 2017, grazie anche alla cruciale partecipazione delle scuole superiori del circondario forlivese.

Verrano portati in piazza a Meldola due prototipi di vetture da Formula 1 in scala 1:10 da parte degli studenti dell'ITIS Marconi di Forlì. ma l'nnovazione proseguirà anche con le ultimissime tecnologie, come le stampanti 3D, sempr epiù di uso comune.

Spazio anche all'arte, con i ragazzi del liceo artistico che all'Arena Hesperia forniranno una dimostrazione sul concept e la preparazione di un vero e proprio murales. Non mancherà poi l'Alberghiero di Forlimpopoli, che presenterà un corso "accelerato" di realizzazione pastasfoglia, una delle migliori tradizioni culinarie romagnole.

Verso sera, poi, spazio a incontri e dibattiti con il libro ricavato dalle interviste dei ragazzi agli artigiani del paese, che raccontano le loro esperienze e la loro vita a inseguire ogni volta un nuovo progetto da realizzare.

Alle 21, al teatro Dragoni, verranno consegnate due borse di studio e si svolgerà un dibattito sull'economia con la presenza del sindaco Gian Luca Zattini, di Giorgio Martelli dell'Irst, Kevin Bravi di Confindustria e Lisa Paganelli della Coldiretti.