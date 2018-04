"Attraverso i campi", la mostra dedicata a uomini e donne della Resistenza

Martedì 24 aprile 2018, alle ore 20.00, presso Corte San Ruffillo, via San Ruffillo 1, Dovadola, in occasione della Festa della Liberazione, si terrà l'inaugurazione della mostra "Attraverso i campi: donne e uomini della Resistenza" di Matteo Mazzacurati, che presenterà attraverso le sue chine ed una storia a fumetti un suo lavoro di ricerca e di memoria sulla storia locale ed italiana.

Insieme all'autore interverranno Sara Vespignani, titolare di Corte San Ruffillo, e Gabriele Zelli.

Filippo Mazzacurati è nato a Ferrara nel 1974. Si è laureato presso l'Università di Bologna (SSLMIT Sede di Forlì) in Traduzione in inglese e spagnolo. Traduce per diverse case editrici, specialmente testi di narrativa, arte, storia, fotografia, architettura, libri per l'infanzia, alta gastronomia e giochi per l'infanzia. Attualmente collabora come recensore con la casa editrice Garzanti. Come disegnatore freelance ha pubblicato i primi lavori nel 1993 sulle fanzine Viaggio Distruzione e da allora disegna per case editrici e per clienti pubblici e privati, realizzando opere complete, illustrazioni, vignette, loghi, storyboard e fumetti.

Dopo l'inaugurazione, per chi desidera fermarsi, apericena al costo di 20 euro a testa.