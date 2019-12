Auguri di Natale, visita e degustazione con i giovani del Fai

Giovedì 12 dicembre alle 19.30 il Grupo FAI Giovani Forlì-Cesena vi aspetta per scambiarsi gli auguri di Natale in una serata dedicata all'arte e al buon cibo con una visita alla Chiesa dei Servi di Forlimpopoli a cura dei volontari del Gruppo. A seguire degustazione di vino e prodotti del territorio a cura di Casa Artusi.

Inoltre, in occasione della mostra Cibo di Steve McCurry, alle opere di Marco Palmezzano e di Livio Modigliani saranno affiancati sei scatti del grande fotografo americano dedicati al cibo come occasione conviviale di incontro e confronto tra le più diverse culture.

Edificata su di un preesistente oratorio annesso all’Ospedale della Confraternita dei Battuti Neri a partire dalla seconda metà del Quindicesimo secolo, l’edificio è oggetto di importanti modifiche e significativi ampliamenti nel corso del Sedicesimo secolo secolo fino a raggiungere all’inizio del Settecento l’aspetto che si è mantenuto pressoché inalterato fino ai nostri giorni. Vi si possono ammirare la pala dell’Annunciazione (1533) di Marco Palmezzano, allievo del celebre pittore Melozzo da Forlì, opere di Livio Modigliani (le quattro portelle dell’organo, firmate dall’artista e datate 1576), il ciclo pittorico dedicato ai Misteri del Rosario del forlivese Antonio Fanzaresi (1735) e affreschi di Paolo Bacchetti (decorazioni della cappella del Cuore Immacolato, 1870 ca.).

La Chiesa è parte integrante del centro di cultura di Casa Artusi.

Costo: Aderenti FAI - 10 €, Non aderenti - 12 €

È gradita la prenotazione mandando una mail a forlicesena@faigiovani.fondoambiente.it oppure un messaggio alla nostra pagina facebook (@FAI Giovani Forlì-Cesena) o telefonando al numero 349.23.20.719 (Jara)