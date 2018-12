Auguri sotto l'albero con polenta, tagliatelle e aneddoti romagnoli

Giovedì, alle ore 19.30, l'ex sede dell'Istituto Agrario, in via XIII Novembre 88, a Villafranca di Forlì, l'Associazione "Il Palazzone" organizza una serata in occasione delle festività natalizie dal titolo "Auguri sotto l'albero - Il faló dei pensieri".

Dalle ore 19.30 sarà possibile cenare con un menù a base di polenta con salsiccia, tagliatelle al rugù e patate fritte (per informazioni e prenotazioni 3496198260). Alle ore 21.00 Gabriele Zelli racconterà aneddoti divertenti sulla Romagna e i romagnoli a partire dalle tradizioni popolari che un tempo venivano praticate nelle nostre zone in periodo natalizio.

Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Quando a Forlì il primo sport era la palla al bracciale" di Zelli. Partecipazione libera. Il ricavato dell'iniziativa sarà destinato al restauro dell'ex Istituto.