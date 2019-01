E' dedicato a Saffi il 76° Convegno Filatelico Numismatico di Forlì

Sabato 2 e domenica 3 febbraio si tiene il 76° Convegno Filatelico Numismatico Città di Forlì. Dalle 9 alle 18, alla Sala Contrattazioni del Palazzo di Vetro della Fiera di Forlì (via Punta di Ferro 4) prende vita questo importante appuntamento per tutti gli appassionati di francobolli e monete. Per l'occasione viene festeggiato il bicentenario di Aurelio Saffi e viene presentata una medaglia speciale dedicata all'illustre personaggio. Poste italiane ha approntato un servizio temporaneo con speciale annullo postale che si può ottenere sabato dalle 9.30 alle 14.30 nello spazio allestito alla Fiera.