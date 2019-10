Aurelio Saffi: si racconta la storia de "L'ultimo vescovo di Mazzini"

Sabato 19 ottobre, alle ore 10.30, presso la sede del Circolo Democratico Forlivese in Palazzo Merlini, via Maroncelli 7, l'Associazione Mazziniana Italiana - Sezione Giordano Bruno di Forlì, e il Comitato Pro Forlì Storico-Artistica presentano il libro "Aurelio Saffi. L'ultimo vescovo di Mazzini" di Enrico Bertoni, con prefazione di Gabriele Zelli, CartaCanta Editore Forlì 2019.

Intervengono: Enrico Bertoni, autore, Rosella Calista e Michele Finelli, rispettivamente vice presidente e presidente dell'Associazione Nazionale Mazziniana Italiana, e Gabriele Zelli, cultore di storia locale. Ai partecipanti sarà consegnata in omaggio copia della pubblicazione "Forlì e il Risorgimento. Itinerari attraverso la città".

Il volume firmato da Enrico Bertoni è una approfondita analisi della vita e del pensiero dell'erede politico di Giuseppe Mazzini, uno sguardo lucido sul grande patriota italiano, del quale ricorre il bicentenario della nascita, che è stato uno dei maggiori esponenti del movimento democratico risorgimentale.

Nei locali di Palazzo Merlini dove si terrà la presentazione, ora occupati dal Circolo Democratico Forlivese la cui costituzione risale al 1882, furono dal 1871 la prima sede del Circolo "Giuseppe Mazzini", fondato proprio da Aurelio Saffi. I repubblicani utilizzarono questa sede, gentilmente concessa per l'occasione dal consiglio del circolo presieduto attualmente da Arturo Marezzi, fino al 1921 quando venne costruito il Circolo Mazzini in corso della Repubblica

Nella stessa giornata di sabato 19 ottobre, dalle ore 11.30 alle ore 13.00, sarà possibile visitare Casa Saffi, via Albicini 25, Forlì, luogo di nascita di Aurelio Saffi, oggi sede dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età contemporanea, dove sarà in corso l'Open Day Archivi, con la possibilità di ricevere la pubblicazione "Massimo Zattoni (1961 - 1990): memoria visiva di Forlì", a cura di Gabriele Zelli, Edit Sapim Editore, 2019. A Casa Saffi, infatti, sarà in programma nel pomeriggio dello stesso giorno la cerimonia ufficiale della donazione da parte di Floriana Flamigni Zattoni e Fanny Zattoni dell'archivio fotografico del loro familiare, prematuramente scomparso in seguito ad un incidente stradale.

Ingresso libero.