Auto e moto d'epoca protagoniste in Fiera con "Old Time Show"

Dal 2 al 3 marzo al quartiere fieristico di Forlì ritorna Old Time Show.

Estesa su un'area espositiva di 40mila metri quadrati (dei quali 20mila coperti), il Salone si caratterizza per elevato valore culturale e storico-documentale, andando a costituire per due giorni una sorta di museo temporaneo unico in Italia, per il quale il suo fascino e il suo potere attrattivo aumentano negli anni.

Parallelamente alla mostra scambio di auto, moto e ricambi d’epoca nasce Il punto di forza del salone che si concentra sull’esposizione di automezzi e motoveicoli storici appartenenti a collezionisti di tutta Italia, caratterizzati da personalizzazioni uniche nella carrozzeria e negli accessori, che nell’occasione irripetibile di Old Time Show, formano un vero e proprio museo tematico della motorizzazione italiana.

Ad ogni edizione viene sviluppato un diverso argomento e le mostre tematiche di questa edizione sono dedicate "Auto e Moto nel periodo fra le due guerre”.

Orario: dalle 8.30 alle 18.00

Biglietti: intero € 12,00, ridotto € 8,00 (ragazzi 12-14 anni), gratuito (bambini 0-11 anni).