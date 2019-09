Sfilano le auto e moto d’epoca per il Memorial "Walter Soprani"

Domenica 22 settembre, presso l’Area Verde di Carpena (Forlì), si tiene l’ottava edizione del Memorial Walter Soprani, raduno di auto e moto d’epoca. L’evento si svolge proprio di fronte a quella che è stata la casa di Walter Soprani.

Walter Soprani, personaggio forlivese molto conosciuto nell’ambito della meccanica e delle moto in quanto tornitore di professione, era un grande appassionato di moto d’epoca che collezionava e che utilizzava anche in gara.

L’evento nasce come un piccolo ritrovo organizzato da alcuni amici della zona (Carpena, Meldola e Forlì), appassionati di auto e moto d’epoca, e che ora è organizzato da svariati partecipanti di tutte le età, dai 25 ai 65 anni, segno che quella dei motori in terra emiliano-romagnola è una passione che non ha età.

Nel corso degli anni, l’evento è via via cresciuto, raccogliendo sempre più mezzi da esporre e partecipanti, provenienti da tutta la regione. Quest’anno l’attesa è di circa 180 mezzi tra auto e moto.

Programma

Dalle ore 8.00 – Ritrovo e iscrizione in Via Magnani, Presso Area Verde

Ore 10.00 – Partenza per giro turistico nelle colline romagnole, sosta e aperitivo presso “Alla vecchia Osteria” Strada San Zeno Galeata

Ore 12.30 – Rientro a Carpena e pranzo presso Area Verde in Via Magnani

Iscrizione, aperitivo e gadget € 5,00 – Pranzo (facoltativo) € 15,00