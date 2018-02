La magia della neve al Parco nazionale: giornata dedicata alle ciaspole

Domenica 11 marzo a Campigna giornata interamente dedicata alle ciaspole, la versione moderna delle racchette da neve. La "XIV ciaspolata del Parco e della Campigna" (0543.980051-52) assegnerà la XIV targa “Campigna in inverno” al gruppo più numeroso, sulla base di due tipologie di percorso (con guida): media difficoltà e facile per tutti. C'è la possibilità di noleggiare le ciaspole in loco (presso "Il mondo delle ciaspole", loc. Fangacci Campigna, tel. 0543.980052 e locanda chalet "Burraia", tel. 0543.980006). Nelle domeniche di maggior affluenza è attivo un servizio di bus navetta tra le piste e i parcheggi limitrofi.