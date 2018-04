Eliopoli: visite, battaglie e storia nella cornice di Terra del Sole

Sabato 28 e 29 aprile, nella cornice della Fortezza di Terra del Sole, si rievoca un momento del passato con "ELIOPOLI terra di confine". Oltre 350 rievocatori in costume del XVII secolo, provenienti da diverse regioni italiane e dall'Europa, rivivono un momento di vita da campo e la simulazione di una battaglia in campo aperto.

Mostre e visite guidate, pre conoscere Terra del Sole completano l'evento.

Si parte sabato dalle 10 con l'apertura del bastione di S. Martino e visita agli accampamenti, per proseguire alle 11 con la rassegna militare in piazza d'Armi con gruppi storici.

Alle 14, partenza per la visita guidata di Terra del Sole e alle 16 via alla battaglia in campo aperto. Alle 19 chiusura degli accampamenti. Tutto il giorno resterà attivo un servizio di ristorazione medievale, con spettacoli e giullari.

Domenica quindi alle 11 cominceranno le attività di scherma e alle 14 nuova visita guidata., Alle 16 benedizione e battaglia finale. Nel Palazzo Pretorio sarà allestita una mostra aperta e visitabile su "Le fortezze di Terra del Sole, Sasso Simone, Cosmopoli - Porto Ferraio"