Carnevale civitellese, 57esima edizione tra gruppi mascherati e Brillanti sparsi

Torna anche quest'anno il Carnevale civitellese, una delle più gloriose manifestazioni in maschera della Romagna. Siamo all'edizione numero 57 e malgrado i tempi siano cambiati, rimane sempre la voglia di uscire in strada e divertirsi con i costumi più variopinti e le trovate più divertenti.

L'appuntamento è per domenica alle ore 15 in piazza Matteotti, dove si daranno appuntamento i vari gruppi mascherati - con qualche esempio di lavorazione della cartapesta e di strutture statiche realizzate dagli artigiani locali - che sfileranno in un tripudio di coriandoli e di musica. A intrattenere il pubblico, arriveranno i Brillanti sparsi in versione carnevalesca.

A sfilare saranno gruppi composti da figuranti e maschere di ogni età, dai più piccoli in rappresentanza delle scuole locali agli adulti, che si travestiranno da personaggi delle fiabe, dei cartoni animati, o ancora da abitanti dell'oceano.

Il divertimento è assicurato con vin brulè e scroccadenti ad accompagnare il pomeriggio di festa a Civitella. INgresso offerta libera, in caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata alla domenica successiva.