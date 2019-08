Avventure e lezioni di vita in scena con "Le fuggitive"

Venerdì 30 agosto, ore 21:15, il Teatro delle Forchette presenta lo spettacolo "Le fuggitive", con Vally Sedioli e MariaTeresa Vittorietti, al Foro Boario di Predappio.

Due donne si incontrano di notte sul ciglio della statale mentre fanno l'autostop. Stanno fuggendo. Margot, in abito da sera rosso fuoco e pesanti valigie con i ricordi di un'intera esistenza, fugge da una vita monotona che la opprime, dalla routine, dal ruolo di madre e moglie repressa che le è stato imposto. Claude, anziana ma vitale signora, fugge dalla casa di riposo I gladioli dove il figlio l'ha sistemata, luogo troppo monotono e piatto per chi come lei ha ancora così tanta curiosità e voglia di fare.

Alla prima macchina che si ferma, nonostante le battute pungenti e gli screzi iniziali, le due donne decidono di condividere il passaggio. E' l'inizio di un'avventura che le cambierà per sempre. Come una sorta di mature "Thelma e Louise", passando da un bosco minaccioso a un picnic al cimitero, dall'occupazione di un appartamento a una sosta in prigione, Claude e Margot vivranno situazioni improbabili e tappe inimmaginabili. Condivideranno momenti di confidenze e malinconia, rideranno insieme, si incoraggeranno, litigheranno, si avvicineranno profondamente senza neanche rendersene conto.

Due caratteri diversi ma complementari, una lezione di vita da imparare, e ad unirle lo stesso forte bisogno di libertà e di andare altrove e ovunque. Alla fine, quando torneranno alla normalità, saranno cambiate e con una nuova coscienza di sé. Pronte per un inaspettato epilogo.

Ingresso libero.