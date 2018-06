Discesa avventurosa per tutta la famiglia con il canoa-trekking

Sabato 7 luglio alla Diga di Ridracoli la canoa vi condurrà fino alla “zattera” per sbarcare sulla terraferma e poi in un’oretta di cammino verr raggiunta una delle zone più rilassanti e panoramiche del Parco Nazionale.



Ritrovo ore 10,00 presso la biglietteria della Diga di Ridracoli, pranzo al sacco e rientro previsto per le ore 16.00 circa. L’escursione si effettua con un minimo di 8 partecipanti (max 34).



I bambini da 8 anni in su possono pagaiare come gli altri, per i più piccoli invece sarà possibile partecipare come passeggeri. L’attività è adatta a tutta la famiglia. Occorrente: vestiti sporcabili, sandali o scarpette da scoglio, asciugamano, berretto o bandana, borraccia e pranzo al sacco.



Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 4 luglio (fino ad esaurimento posti), posti limitati. A seguire, è possibile visitare anche IDRO Ecomuseo delle Acque di Ridracoli con i suoi nuovi allestimenti.



Per informazioni 0543 917912 oppure all'indirizzo mail ladigadiridracoli@atlantide.net