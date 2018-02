Avvio dei laboratori creativi "I luoghi della città - Seconda edizione"

Sono in partenza i laboratori creativi del Centro Diego Fabbri "I luoghi della città II edizione". Si tratta di un percorso formativo rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni, in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì, strutturato in laboratori artistici che vogliono incentivare e rafforzare la partecipazione e la crescita formativa e professionale.

Attraverso cinque distinti laboratori, tutti gratuiti, si cercherà di approfondire e valorizzare diversi linguaggi dello spettacolo, come teatro, musica, giornalismo e fotografia.

"Il caso Thyssenkrupp", laboratorio di giornalismo e comunicazione, sarà il primo appuntamento, condotto da Antonella Beccaria e Cinzia Gennarelli, previsto sabato, 2 nei locali della Fabbrica delle Candele, Piazzetta Corbizzi 9/30 Forlì.

Il percorso si svilupperà per 6 sabati, fino al 14 Aprile. Orari: dalle 15.00 alle 17.00

Il laboratorio. Per un laboratorio di giornalismo e comunicazione, è fondamentale lavorare su un caso concreto e abbiamo individuato quello del gravissimo incidente verificatosi a Torino nella notte del 6 dicembre 2007 sulla linea 5 dell’acciaieria ThyssenKrupp che ha portato alla morte di sette operai investiti da una fuoriuscita di olio bollente.

Scegliere questo caso non verte solo sull’elevata rilevanza mediatica che, all’epoca dei fatti, ebbe la vicenda, ma anche sui temi collaterali chiamati in causa, sul ruolo della stampa nello sviscerare

i fatti e individuarne le cause.

Periodo: 24 Febbraio; 3, 10, 17 e 24 Marzo; 14 Aprile 2018.



Prossimi laboratori:

Laboratorio teatrale - Il FA/ttore FormA(t)tivo

Laboratorio teatrale – PAROLA E CORPO

Laboratorio teorico di fotografia – LA VIOLENZA DI GENERE

Laboratorio di scrittura teatrale – LEZIONI DI DRAMMATURGIA