Babbo Natale, giochi, cori gospel e presepi nel centro storico

Nel weekend che anticipa il Natale ci sono tante iniziative nel centro storico di Forlì per grandi e piccoli.

Sabato 22 dicembre, dalle 10.00 alle 12.30 alla Casetta di Cristallo di Corso Mazzini ci sono le Storie Imbacuccate, letture animate accompagnate da suoni che “escono” da valige sonore, arricchite di dettagli natalizi e Laboratori per creare addobbi natalizi ispirati dalle storie narrate.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30 Babbo Nateale e i suoi elfi saranno pronti a ricevere le letterine dei bambini presso la loro Casetta in Corso Mazzini, 154. Nello stesso orario la Casetta ospita anche I sogni son desideri... di pace: un laboratorio con storie sul cielo e la costruzione di una stella per realizzare sogni e desideri di pace. In più è l'occasione per incontrare Babbo Natale e imbucare la propria letterina.

Alle 21.00 la Basilica di San Mercuriale ospita il concerto gospel del coro “Intercity Gospel Train Orchestra” diretto dal Maestro Valerio Mugnai.

Domenica 23 dicembre, dalle 10.00 alle 12.30, la Casetta di Cristallo ospita i Preziosi mosaici natalizi, laboratorio per bimbi tra 3 e 6 anni, dove si preparano divertenti decorazioni come stelle e alberelli utilizzando la tecnica del mosaico. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30 Babbo Nateale e i suoi elfi saranno pronti a ricevere le letterine dei bambini presso la loro Casetta in Corso Mazzini, 154. Sempre alla Casetta di Cristallo dalle 15,30, per i bimbi fino a 6 anni si Gioca allo Sport con l'associazione UISP, per trascorrere un pomeriggio all’insegna dello sport, della salute e della creatività. La Casetta di Cristallo sarà trasformata in un percorso a tappe in cui sarete accompagnati alla scoperta del movimento, del piacere di una sana merenda e alla creazione del vostro stesso premio, dando sfogo alla creatività.

Presepi - In Corso Garibaldi c'è il Presepio della Fondazione Carisp, al Palazzo Comunale si visita il Presepe in Piazza e poi si ammira il Presepio alla Basilica di San Mercuriale.

Parcheggi gratuiti - In via sperimentale e promozionale, fino al 31 gennaio 2019 è prevista la sosta gratuita in tutte le strade e aree regolamentate con sosta a pagamento dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 20:00; sabato sosta gratuita dalle 15:00 alle 20:00 per recarsi in centro città in piena libertà, e senza limiti temporali, per effettuare acquisti, un aperitivo o una cena con gli amici e condividere, così, l'atmosfera delle feste.