Babbo Natale arriva in piazza con tanti doni per tutti i bambini

La sera della vigilia di Natale, dalle 20.30, tra luccicanti addobbi e magiche atmosfere, arriva in Piazza Berlinguer a Dovadola Babbo Natale con tante sorprese per tutti i bambini da 0 a 10 anni residenti a Dovadola.

La sera stessa viene acceso il tradizionale Zocco di Natale che brucerà fino al 6 gennaio con cene agli stand a cura delle varie associazioni di volontariato.

I buoni per ritirare il regalo da Babbo Natale vengono distribuiti nelle scuole. Se qualcuno, in particolare i bambini non in età scolare, non l'avesse ricevuto si rivolga alla Pro Loco.