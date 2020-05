"Babele teatrale in mascherina", la rassegna si sposta sul web

Com'è noto l'emergenza Coronavirus ha imposto il blocco totale degli eventi spettacolari, tuttavia, l'Associazione studentesca SSenzaLiMITi e il Centro di Studi Trasversali su Teatro e Interculturalità (Trateà) del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione (Dit) dell'Università di Bologna - Campus di Forlì guardano avanti con fiducia, riorganizzando la consueta Babele Teatrale in Costruzione nel rispetto delle disposizioni governative.

La XXIX rassegna rischiava di naufragare e si è potuta salvare solo approdando su una confortevole "isola cyberteatrale". Nasce così "Babele Teatrale in mascherina - special edition 2020", un'originale iniziativa teatrale "virtuale" ma molto concreta in questo momento di crisi: Pillole Teatrali SsenzaLiMITi da assumere via web.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Video-teatro come momenti di memoria condivisa, laboratorio ricostituente di pronuncia italiana per abbordare di slancio le future performance, recensioni teatrali d'autore per riscoprire in poltrona che la nostra immaginazione è un palcoscenico. L'edizione si svolgerà dal 25 maggio fino al 3 luglio 2020.

Per info: https://corsi.unibo.it/laurea/MediazioneLinguisticaInterculturale/bacheca/babele-teatrale-in-mascherina-special-edition-2020

Gallery