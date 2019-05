"Baby Swap Party" al Centro per le Famiglie della Romagna forlivese

Lunedì 27 maggio dalle ore dalle ore 16.00 alle ore 18.00 si svolgerà il 9° Baby Swap Party. Presso il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, viale Bolognesi, n. 23, Forlì.

Le parole d'ordine sono: riciclo, riuso e risparmio!



Swap, all'inglese o, più tradizionalmente, scambio è un modo piacevole per riciclare oggetti utili. I partecipanti potranno portare ciò che non si usa più e scambiarlo con altre cose: abbigliamento, calzature, passeggini, culle, seggiolini, giocattoli... Tutto ha lo stesso valore! Potete portare i vostri oggetti anche i giorni precedenti e ricevere i gettoni per lo scambio.

Per l'occasione saranno organizzate letture, laboratori e giochi in giardino; in caso di maltempo lo Swap si svolgerà all'interno, negli accoglienti spazi del Centro Famiglie. E' prevista anche una merenda organizzata in collaborazione con la Banca del Tempo e durante il pomeriggio saranno, inoltre, presenti le mamme volontarie e alla pari, “Mammeinfascia”.



Per ulteriori informazioni: Sportello Informafamiglie 0543 712667 - centrofamiglie@comune.forli.fc.it.