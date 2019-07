Balli e danze in costume ottocentesco

Giovedì 25 luglio è in programma l'appuntamento finale per la rassegna Giovedì in Villa: incontri, musica e letture nel giardino di Villa Saffi (Via Firenze, 164 - località San Varano).

Alle ore 21.00 si svolge l’evento “l’800 in ballo” a cura dell'Associazione “Società di Danza – Circolo di Romagna”: balli e danze in costume per rievocare il periodo storico risorgimentale e celebrare il bicentenario della nascita del concittadino Aurelio Saffi.

Villa Saffi, inserita nel circuito “Case Museo degli Scrittori e dei Poeti di Romagna”, è visitabile ad ingresso libero dalle 20,30 alle 23,00 con visita accompagnata agli ambienti del piano terra.

Al termine, brindisi a cura del Comitato di Quartiere San Varano.

Ingresso libero.