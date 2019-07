Colori e allegria in piazza con il "Mercatino delle Pulcette"

Il Centro per le Famiglie della Romagna Forlivese, ha organizzato anche quest'anno il "Mercatino delle Pulcette" dedicato a tutti i bambini da 5 a 12 anni della città e dei Comuni del Comprensorio. Nuovo appuntamento lunedì 22 luglio dalle ore 19.30 alle ore 22.00 in piazza Saffi.

Si informa, inoltre che lunedì 29 luglio, in via del tutto sperimentale, il mercatino si sposta in corso Mazzini, sempre con le stesse modalità di iscrizione e funzionamento ma in una location nuova e recentemente riqualificata, per riscoprire il piacere dell'incontro in luoghi diversi della nostra città. A cura dell'Associazione “Idee in Corso”.



L'iscrizione è gratuita ma necessaria per poter partecipare all'evento.

Iscrizioni: sito del Comune di Forlì - http://www.comune.forli.fc.it o presso lo Sportello Informafamiglie, viale Bolognesi, n. 23, Forlì. Telefono 0543 712667; centrofamiglie@comune.forli.fc.it