Le band romagnole si sfidano al “Primavera Live Festival”

"Dare spazio ai giovani per far crescere la musica emergente in Romagna", è questa la mission dell'X-Ray Pub di Forlì che, fin dal 1996, si è dimostrato un punto di riferimento per la musica dal vivo del territorio.

Per questo il locale forlivese rilancia nel proprio cartellone la 22^ edizione del “Primavera Live Festival”, che scatterà, nel mese di aprile.

Le iscrizioni alla più longeva manifestazione musicale dedicata alle band del territorio romagnolo, e non solo, sono già aperte. Per partecipare i gruppi dovranno mandare la propria candidatura all'indirizzo xraypub@yahoo.it e saranno successivamente contattati dall'organizzazione. L'iscrizione è gratuita.

La formula sarà quella delle passate edizioni: in ogni serata si sfideranno quattro band che saranno esaminate sia da una giuria di esperti musicali (artisti, giornalisti, discografici) che dal pubblico. La prima classificata di ogni eliminatoria accederà direttamente alla finalissima, mentre le seconde si sfideranno nelle semifinali per guadagnarsi gli altri posti disponibili per la serata conclusiva.

Il premio per la prima classificata avrà un valore di 500 euro, ma importanti saranno anche i riconoscimenti che saranno assegnati a seconda e terza classificate, nonché ai premi in materiale tecnico, derivante dalle comprovate collaborazioni con le Amplificazioni Lombardi e “ Gurus Amp”, che saranno assegnati dalla giuria di qualità e date live per la prossima stagione.