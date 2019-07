La Banda Città di Forlì si esibisce a Villa Saffi

Giovedì 18 luglio penultimo appuntamento a Villa Saffi per la rassegna i “Giovedì in Villa”: aperture serali della casa museo (Via Firenze 164 – San Varano) con incontri ed eventi nel giardino monumentale.

Dalle 20,30 alle 23,00 la dimora storica e il giardino saranno aperti ad ingresso libero e si potranno visitare gli ambienti al piano terra accompagnati dal personale in servizio. Alle ore 21.00 il complesso della Banda Città di Forlì “Wood Wild Ensamble” renderà omaggio ad Aurelio Saffi, in occasione del bicentenario della sua nascita, con musiche di Novaro, Olivieri, Orsini, Verdi, Hurwitz, Morricone,Rota, Strauss, Martuzzi e Ketelbey.

Al termine, per gli intervenuti, brindisi a cura del Comitato di Quartiere San Varano.

La serata è ad ingresso libero.