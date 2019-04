BAR: 6 personaggi in improvvisazione al Teatro Novelli

Venerdì 12 Aprile al Teatro Novelli, alle 21 si tiene lo spettacolo "BAR", con regia di Stefano Campagnolo. Una storia che prende vita a partire da un bar, da 6 personaggi, barista compreso, e dai loro modi di vedere il mondo, i loro obiettivi e conflitti, in un intreccio di relazioni destinate a "fare il botto". Un'esplosione che li porterà a dover guardarsi in faccia e prendere contatto con il loro reale conflitto interiore: il cambiamento li aspetta. Gli attori Bandini Sara, Boccali Emmanuele, Mazzini Stefano, Mengozzi Michela, Morigi Matteo, Ricci Alessandro si esibiscono nel genere Long form di improvvisazione teatrale in 2 atti.