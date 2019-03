Barbara De Rossi e Francesco Branchetti in scena con "Il diario di Adamo ed Eva"

Sono Barbara De Rossi e Francesco Branchetti i protagonisti de Il diario di Adamo ed Eva, un recital a due voci, tratto dalla penna di Mark Twain, che prende vita sabato 16 marzo al Teatro comunale di Dovadola.

Mark Twain, attingendo al mito della Creazione, narra come siano andate le cose tra l'uomo e la donna in una chiave ironica, umoristica ma anche fiabesca e romantica e racconta come possa essere nata l'attrazione tra i due sessi.

Il testo a due voci inizia con l'apparizione di Eva, che Adamo vede come una creatura bizzarra e fantasiosa; Adamo si ritrova un bel giorno a dover fare i conti con questa nuova strana creatura "Questo nuovo essere dai capelli lunghi? Non mi piace, non sono abituato ad avere compagnia".

Nel racconto le due voci si avvicendano in modo commovente e allegro. Eva una creatura molto bizzarra e fantasiosa ma anche romantica, vanitosa e chiacchierona, sempre interessata a dare nomi agli animali, alle piante e al creato. Adamo invece è un uomo rude e facilmente irascibile, un solitario, innervosito dalla continua presenza di Eva, che lo segue imperterrita e incuriosita, parlando ininterrottamente. Adamo però è molto affascinato da Eva. Il loro incontro sembra destinato al disastro. Eva mangia la mela e inizia

la caduta entrano così nel mondo della morte, dei figli, del lavoro, della conoscenza.

Biglietti: 15 euro intero, 10 euro ridotto.