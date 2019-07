"Aspettando il Festival di Castrocaro" ecco il terzo "Incontro al tramonto": ospite Barbara Palombelli

Si terrà lunedì, nell’ambito degli “Incontri al Tramonto”, il terzo appuntamento con “Aspettando il Festival di Castrocaro”. Sarà Barbara Palombelli la grande protagonista di questa serata, dalle 20.45 all’interno del Padiglione delle Feste di Castrocaro con ingresso gratuito, si racconterà allo scrittore Giovanni Terzi.

Presentatrice di Forum da diversi anni, è una conduttrice e giornalista molto apprezzata e stimata nel panorama televisivo italiano. Durante la serata parlerà della sua vita professionale e privata, un mondo che ha recentemente svelato nel suo ultimo libro "Mai fermarsi", edito da Rizzoli. L'autrice racconta con delicatezza e sincera ironia gli affetti e gli eventi che l'hanno coinvolta nel suo percorso di vita, camminando sulla strada dei ricordi da bambina, ragazza, donna. Una donna che ha avuto il coraggio di correre dietro ai suoi sogni. Non solo successi professionali ma una vita vera: dal matrimonio con Francesco Rutelli alla loro grande famiglia allargata.

Gli “Incontri al Tramonto”, in programma fino al 29 agosto, vedranno ospiti grandi personaggi del mondo della televisione, del giornalismo, della politica e dello sport che per l’occasione si racconteranno a tutto tondo e saranno pronti a svelare alcuni retroscena legati alle proprie carriere. Martedì 3 settembre invece sarà trasmessa in diretta su Rai2, in contemporanea su Radio2, la Finale della 62° Edizione del Festival di Castrocaro (organizzata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole) condotta da Belen Rodriguez e Stefano De Martino con Simona Ventura che presiederà la giuria. Info al numero di telefono 0543-769631 o sui siti www.visitcastrocaro.it e www.festivaldicastrocaro.tv.