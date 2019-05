La grafologa Barbara Taglioni svela curiosità e segreti di grandi romagnoli, da Pantani a Ruffilli passando per Guerrini e Campana

Sabato 1 giugno 2019, alle ore 16.00, presso il Circolo della Scranna, corso Garibaldi 80, Forlì, per la rassegna “I Pomeriggi de' Racoz”, è in programma l'incontro dal titolo "Inciòstar ad Rumâgna" con Barbara Taglioni, grafologa, e Gabriele Zelli, cultore di storia locale.

Barbara Taglioni propone un affascinante viaggio grafologico tra le scritture manuali di personaggi famosi: tre romagnoli, Olindo Guerrini, Marco Pantani e Roberto Ruffilli, e un toscano, Dino Campana, alla scoperta di segreti e curiosità. A Gabriele Zelli spetta il compito di tracciare una breve biografia dei personaggi in questione, mettendo in risalto più gli aspetti privati che non quelli pubblici, per verificare se il loro carattere si trasmetteva anche nella scrittura. L'incontro è coordinato da Marino Monti, minèstar de' Racoz. Ingresso libero.