Barbareschi e Noschese al Diego Fabbri con "L'anatra all'arancia"

La Stagione di Prosa del Teatro Diego Fabbri prosegue con due prestigiosi protagonisti, Luca Barbareschi e Chiara Noschese, che porteranno sul palcoscenico da gioved' 18 a domenica 21 gennaio,"L'anatra all'arancia", spettacolo cult del teatro comico, con la regia dello stesso Barbareschi.

La prevendita dello spettacolo "L'anatra all'arancia" è in corso presso la biglietteria diurna (via dall'Aste,18) tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 15,30 alle 18,30 ( info e prenotazioni: tel 0543 712170 e teatrodiegofabbri@comune.forli .fc.it ) e on line sul sito www.teatrodiegofabbri.it .

L’anatra all’arancia è una bellissima storia universale di un uomo e di una donna e di come il protagonista si inventi un modo per riconquistare la moglie che lo ha tradito e che amava, architettando un piano per dimostrarle che lui è il suo unico amore anche dopo 25 anni. Spettacolo cult del teatro comico, titolo emblematico di quella drammaturgia che suscita comicità con classe e attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale, la pièce viene proposta in una moderna edizione a cura di Luca Barbareschi, che ne firma anche la regia, in cui il prestigioso cast animerà l’ingranaggio della commedia sostenendo il ritmo e la vorticosa energia dello spettacolo con la precisione di una partitura musicale. Questa commedia ha una profondità ed un’intelligenza straordinarie – spiega il regista – con una struttura narrativa molto divertente, che aiuta a veicolare concetti profondi con la risata. Ho riadattato la scrittura usando due grandi scienze, la psicologia e l’antropologia, studiando atteggiamenti, movimenti e nevrosi che caratterizzano le nostre abitudini.

Anche per la Stagione Teatrale 2017/18, il Teatro Diego Fabbri propone al pubblico i graditi ed apprezzati IncontriArtisti. Attori e compagnie in scena per gli spettacoli di Prosa incontreranno il pubblico nel foyer del teatro.

Gli artisti dello spettacolo L'anatra all'arancia incontreranno il pubblico sabato 20 gennaio alle ore 18,00 nel Foyer del Teatro, Via dall’Aste 10 (ingresso laterale teatro) – entrata libera fino ad esaurimento posti. Si consiglia di verificare sul sito, nei giorni dello spettacolo, eventuali comunicazioni e/o cambiamenti motivati da impegni imprevedibili degli artisti.