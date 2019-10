Un pezzo degli Ac/Dc a Forlì: in concerto il primo batterista della band australiana

Venerdì 11 ottobre va in scena una grande serata di rock all'X-Ray pub di Forlì.

Dalle 21.30 sul palco sale non solo la Bon Scott Experience, una delle cover band degli Ac/Dc più apprezzate del territorio, ma come special guest alla batteria c'è Tony Currenti, il primo batterista della band australiana.

Come i più esperti sanno, gli Ac/Dc nacquero dalle chitarre dei fratelli Malcolm e Angus Young che alla fine del 1973 decisero di fondare un gruppo destinato a sconvolgere la scena rock planetaria. Il primo album della band (High Voltage) vide la luce nei primi mesi del 1975, registrato in fretta e furia e inizialmente diffuso solo in Australia. In pochi sanno che nel disco la batteria fu suonata dall'italiano Tony Currenti che in seguito rifiutò di accompagnare il gruppo nel tour europeo poichè doveva ancora assolvere agli obblighi della leva militare.